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2 months ago
BRIEF-Sporting Clube de Portugal 9-month net result turns to profit of 35.1 mln euros
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June 6, 2017 / 8:50 AM / 2 months ago

BRIEF-Sporting Clube de Portugal 9-month net result turns to profit of 35.1 mln euros

1 Min Read

June 6 (Reuters) - SPORTING CLUBE DE PORTUGAL FUTEBOL SAD :

* SAID ON MONDAY 9-MONTH 2016/17 NET PROFIT 35.1 MILLION EUROS VS LOSS 17.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* 9-MONTH 2016/17 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED TRANSACTIONS 63.3 MILLION EUROS VERSUS 54.7 MILLION EUROS YEAR AGO

* 9-MONTH 2016/17 OPERATING REVENUE FROM PLAYER RELATED TRANSACTIONS 75.5 MILLION EUROS VERSUS 8.7 MILLION EUROS YEAR AGO

* 9-MONTH 2016/17 POSITIVE OPERATING RESULTS 42.1 MILLION EUROS VERSUS NEGATIVE 13.7 MILLION EUROS YEAR AGO

Source text: bit.ly/2rZ3pp5

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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