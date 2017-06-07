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BRIEF-Quality and Reliability acquired the 100 pct of Q&R USA LTD for a symbolic price of us $30
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June 7, 2017 / 6:24 AM / 2 months ago

BRIEF-Quality and Reliability acquired the 100 pct of Q&R USA LTD for a symbolic price of us $30

1 Min Read

June 7 (Reuters) - QUALITY AND RELIABILITY SA:

* REPORTED ON TUESDAY THAT COMPANY HAS ACQUIRED THE 100 PERCENT STAKE OF Q&R USA LTD, BASED IN DELAWARE USA, FOR A SYMBOLIC PRICE OF US $ 30

* SELLERS ARE THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AND EXECUTIVE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ARE NICHOLAS PASCHALAKIS PANAGIOTIS PASCHALAKIS AND THEODOROS KARAGIANNIS

* THIS COMPANY HAS NOT YET DEVELOPED BUSINESS ACTIVITY AND WILL BE USED TO EXPAND THE COMPANY'S ACTIVITIES TO THE US

Source text: bit.ly/2rKitnE

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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