BRIEF-Kamux: partial exercise of over-allotment option

June 12 (Reuters) - KAMUX OYJ:
* SAID ON FRIDAY THAT SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CARRIED OUT STABILIZATION MEASURES
* SEB DECIDED TO PARTIALLY EXERCISE OVER-ALLOTMENT OPTION GRANTED BY INTERA FUND II KY
* SEB BUYS 1,573,811 SHARES IN KAMUX FROM INTERA AND RETURNS TO INTERA THE REMAINING 676,342 SHARES BORROWED BY SEB ACCORDING TO THE SHARE LENDING AGREEMENT RELATED TO THE IPO
* AFTER EXERCISING THE OVER-ALLOTMENT OPTION, INTERA WILL OWN 28.4 PCT OF ALL SHARES IN KAMUX
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)