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BRIEF-Probiodrug: encouraging results of the Phase 2a SAPHIR Study
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June 12, 2017 / 7:39 AM / 2 months ago

BRIEF-Probiodrug: encouraging results of the Phase 2a SAPHIR Study

1 Min Read

June 12 (Reuters) - PROBIODRUG AG:

* ANNOUNCED ON SUNDAY ENCOURAGING RESULTS OF THE PHASE 2A SAPHIR STUDY

* ANNOUNCED FIRST LINE RESULTS OF ITS PHASE 2A SAPHIR STUDY IN EARLY AD PATIENTS

* RESULTS: A TOTAL OF 120 PATIENTS WERE RANDOMISED IN THE SAPHIR STUDY, 60 TO THE PLACEBO ARM AND 60 TO PQ912 ARM

* TREATMENT ARMS WERE WELL BALANCED WITH RESPECT TO AGE, GENDER, DISEASE SEVERITY AND APOE4 STATUS

* THE MEAN MMSE (MINI-MENTAL STATE EXAMINATION) SCORE AT BASELINE WAS 25.5 (MIN-MAX 21-30)

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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