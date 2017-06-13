FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Echo Investment signs annexes to investment agreements
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
U.S., N. Korea have few channels by which to resolve crises
North Korea Crisis
U.S., N. Korea have few channels by which to resolve crises
Analysis: Buoyant bitcoin stirs crypto-bubble fears
technology
Analysis: Buoyant bitcoin stirs crypto-bubble fears
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 13, 2017 / 6:27 AM / 2 months ago

BRIEF-Echo Investment signs annexes to investment agreements

2 Min Read

June 13 (Reuters) - ECHO INVESTMENT SA:

* SAID ON MONDAY THAT ALONG WITH GRUPA ECHO SP. Z O.O. AND FORUM 60 FIZ SIGNED WITH IB 14 FIZ AN (UNIT CONTROLLED BY GRIFFIN PREMIUM RE. N.V., BUYER) ANNEX TO A PRELIM. DEAL CONCERNING PURCHASE OF 114 SP. Z O.O AND ELISSEA INVESTMENTS SP. Z O.O. (PROJECT COMPANIES)

* BUYER AGREED TO ACQUIRE BONDS FOR 18.0 MILLION EUROS FROM COMPANY'S UNIT ISSUED UNDER PRIVATE PLACEMENT

* NOMINAL VALUE OF BONDS IS TO BE, AMONG OTHERS, OFFSET IN PURCHASE PRICE OF PROJECT COMPANIES

* INITIAL SALE PRICE FOR PROJECT COMPANIES WAS SET AT 18.0 MILLION EUROS

* COMPANY, GRIFFIN PREMIUM AND GPRE MANAGEMENT SP. Z O.O. (GRIFFIN PREMIUM UNIT), SIGNED ALSO ANNEX TO DEAL CONCERNING INVESTMENT OF 25 PCT OF CAPITAL ALREADY INVESTED, AND FUTURE CAPITAL REQUIRED TO COMPLETE CONSTRUCTION AND TO FINALISE OFFICE PROJECTS IN WARSAW ('BEETHOVEN' AND 'BROWARY WARSZAWSKIE')

* GPRE MANAGEMENT AGREED TO ACQUIRE BONDS OF SEVERAL SERIES WITH TOTAL NOMINAL VALUE AND ISSUE PRICE OF 6.4 MILLION EUROS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.