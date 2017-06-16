FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Nanobiotix presents new data on NBTXR3
#RBIPolicyReview
#Technology
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Naidu elected vice president in another boost for Modi
Top news
Naidu elected vice president in another boost for Modi
Gatlin stuns Bolt to win 100m world title
World Athletics Championships
Gatlin stuns Bolt to win 100m world title
India this week
Editor's Picks
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
June 16, 2017 / 5:27 AM / 2 months ago

BRIEF-Nanobiotix presents new data on NBTXR3

1 Min Read

June 16 (Reuters) - NANOBIOTIX SA:

* ANNOUNCED ON THURSDAY PRESENTATION OF NEW TRANSLATIONAL DATA AT ASTRO, NCI AND SITC'S IMMUNOTHERAPY WORKSHOP

* TRANSLATIONAL DATA SHOWING TUMOR IMMUNE ACTIVITY AND POSITIVE TUMOR INFILTRATING LYMPHOCYTES (TILS) IN HUMAN AND MOUSE MODEL

* CONFIRMATION OF THE ABILITY TO TRANSFORM "COLD" TUMORS INTO "HOT" TUMORS AND THAT NBTXR3 TREATMENT MAY HAVE AN IMPACT ON THE TUMOR MICROENVIRONMENT

* OPENING UP OF THE POTENTIAL FOR NBTXR3 TO TREAT METASTASES

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.