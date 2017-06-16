FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-WSE suspends number of companies as of June 16
#RBIPolicyReview
#Technology
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Naidu elected vice president in another boost for Modi
Top news
Naidu elected vice president in another boost for Modi
Gatlin stuns Bolt to win 100m world title
World Athletics Championships
Gatlin stuns Bolt to win 100m world title
India this week
Editor's Picks
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 16, 2017 / 8:02 AM / 2 months ago

BRIEF-WSE suspends number of companies as of June 16

1 Min Read

June 16 (Reuters) - WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE):

* RESOLVED ON THURSDAY TO SUSPEND FOLLOWING COMPANIES AS OF JUNE 16: ECOTECH POLSKA SA, GLOBAL TRADE SA, GPPI SA, MATRX PHARMACEUTICALS SA, MEGA SONIC SA, MGM SYSTEMS SA, MOBIMEDIA SOLUTION SA, PERMA FIX MEDICAL SA, PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLU BETONOW PREFABET BIALE BLOTA SA AND VERTE SA

* THE REASON BEHIND IT IS THAT ABOVE-MENTIONED COMPANIES DID NOT PUBLISH FY 2016 REPORTS

Source text: bit.ly/2rmSWjw

Further company coverage:,,,,, ,,,, (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.