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BRIEF-Mediahuis/VPE finalize TMG take-over
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June 19, 2017 / 5:57 AM / 2 months ago

BRIEF-Mediahuis/VPE finalize TMG take-over

1 Min Read

June 19 (Reuters) - TELEGRAAF MEDIA GROUP NV:

* CONFIRMED ON FRIDAY THE FINALISATION OF TMG TAKE-OVER

* MEDIAHUIS AND VP EXPLOITATIE DECLARE THEIR PUBLIC OFFER FOR ALL SHARES OF TMG UNCONDITIONAL

* MEDIAHUIS AND VP EXPLOITATIE WILL HOLD APPROXIMATELY 61.38% OF THE SHARES

* ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR WAIVED

* SETTLEMENT WILL TAKE PLACE ON 21 JUNE 2017

* REMAINING SHARES CAN BE TENDERED DURING A POST CLOSING ACCEPTANCE PERIOD COMMENCING ON 19 JUNE 2017 AND ENDING ON 2 JULY 2017

* NEW CEO MARC VANGEEL, CFO KOOS BOOT

* J.J. NOOITGEDAGT WILL SERVE AS INDEPENDENT CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

* AT THE ACCEPTANCE CLOSING TIME, 643,314 SHARES, REPRESENTING APPROXIMATELY 1.39% OF THE SHARES HAD BEEN TENDERED TO THE OFFEROR PURSUANT TO THE OFFER

Source text: bit.ly/2sgLBF4 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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