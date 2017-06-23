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BRIEF-GPI to buy part of Sigma Informatica units
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June 23, 2017 / 7:39 AM / 2 months ago

BRIEF-GPI to buy part of Sigma Informatica units

1 Min Read

June 23 (Reuters) - GPI SPA:

* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS SIGNED AN ACQUISITION AGREEMENT WITH SIGMA INFORMATICA SPA

* DEAL TO BE IMPLEMENTED VIA THE ACQUISITION OF A NEW COMPANY WHICH WILL INCORPORATE A SIGMA INFORMATICA BUSINESS UNIT, A 100 PCT STAKE IN EDP SISTEMI SRL AND A 33 PCT STAKE IN SIGMA CONSULTING STPRL

* DEAL PRICE AMOUNTS TO 13 MLN EUROS

* INTENDS TO PAY FOR THE ACQUISITION WITH ITS OWN FUNDS BUT DOES NOT EXCLUDE THE USE OF CREDIT LINES

* SIGMA INFORMATICA OPERATES IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR FOR THE MANAGEMENT OF HEALTHCARE AND HUMAN RESOURCES

Source text: reut.rs/2t1RAPa

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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