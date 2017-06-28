BRIEF-Netia signs annex to loan agreement, gets 200 mln zlotys

June 28 (Reuters) - NETIA SA:
* SAID ON TUESDAY THAT IT SIGNED ANNEX TO A LOAN AGREEMENT FROM JULY 2015 WITH DNB BANK POLSKA SA, DNB BANK ASA AND MBANK SA
* THE ANNEX ASSUMES THAT THE TOTAL LIABILITIES OF THE COMPANY IS 200.0 MILLION ZLOTYS
* COMPANY PLANS REPAYMENT OF EXISTING FINANCIAL OBLIGATIONS UNDER THE ORIGINAL CONTRACT AND FINANCING INVESTMENTS RELATED TO ITS BASIC ACTIVITY
* COMPANY INFORMED ABOUT PLANS CONCERNING REFINANCING ITS DEBT IN APRIL
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)