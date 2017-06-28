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BRIEF-Maxcom allocates all shares offered in IPO
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June 28, 2017 / 1:45 PM / a month ago

BRIEF-Maxcom allocates all shares offered in IPO

1 Min Read

June 28 (Reuters) - MAXCOM SA IPO-MAXC.WA:

* SAYS THAT UNDER INITIAL PUBLIC OFFERING IT ALLOCATED 107,000 SHARES TO INDIVIDUAL INVESTORS AND 757,000 SHARES TO INSTITUTIONAL INVESTORS

* INDIVIDUAL INVESTORS SUBSCRIBED FOR 285,581 SHARES AND AVERAGE REDUCTION RATE IN THIS SUBSCRIPTION WAS AT 62.5 PERCENT

* PRICE FOR THE COMPANY'S SHARES WAS SET AT 55 ZLOTY PER SHARE

* IN PUBLIC OFFER THE COMPANY PLANS TO RAISE AT MAXIMUM 47.5 MILLION ZLOTYS

* MAXCOM OPERATES IN PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF MOBILE PHONES, STATIONARY AND CONSUMER ELECTRONICS, SELLING ITS PRODUCTS IN OVER 20 EUROPEAN COUNTRIES

* IPO OF THE COMPANY IS PLANNED ON JUNE 30

Source texts for Eikon:,

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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