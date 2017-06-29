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RPT-BRIEF-Poyry and Skanska Infra consortium to build new road section in Finland
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June 29, 2017 / 9:11 AM / a month ago

RPT-BRIEF-Poyry and Skanska Infra consortium to build new road section in Finland

1 Min Read

(REPEATS TO ADD RIC FOR SKANSKA AB)

June 29 (Reuters) - POYRY OYJ

* PÖYRY PLC: THE CONSORTIUM BETWEEN SKANSKA AND PÖYRY WAS AWARDED IMPLEMENTATION OF A NEW ROAD SECTION IN FINLAND

* ‍FINNISH TRANSPORT AGENCY SELECTED A CONSORTIUM BETWEEN SKANSKA INFRA OY AND PÖYRY FINLAND OY TO CONSTRUCT NEW LAHTI STRETCH OF CITY OF LAHTI'S SOUTHERN RING ROAD​

* PROJECT WILL ENCOMPASS INTERCHANGES, TUNNELS AND 12 BRIDGES

* ‍ORDER WILL BE RECOGNISED WITHIN REGIONAL OPERATIONS ORDER STOCK H2 2017.​

* CONTRACT CAN BE SIGNED 14 DAYS AFTER PURCHASE DECISION PROVIDED NO COMPLAINTS ARE RECEIVED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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