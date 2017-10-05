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BRIEF-Mabion to get 28 mln zloty subsidy for biotech medicine development
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#Healthcare
October 5, 2017 / 7:59 AM / 13 days ago

BRIEF-Mabion to get 28 mln zloty subsidy for biotech medicine development

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - MABION SA:

* SAID ON WEDNESDAY THAT NATIONAL CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN POLAND HAS SIGNED THE CONTRACT TO FINANCE THE COMPANY‘S PROJECT FOR DEVELOPMENT OF A BIOTECH MEDICINE

* THE SUBJECT OF THE PROJECT IS TO CARRY OUT R&D WORKS AIMED AT DEVELOPING MABIONEGFR - MONOCLONAL ANTIBODY WITH THE POTENTIAL OF THE MEDICINAL PRODUCT FOR USE IN ONCOLOGIC INDICATIONS

* THE TOTAL VALUE OF THE PROJECT AMOUNTS TO 40 MILLION ZLOTYS AND THE SUBSIDY VALUE AMOUNTS TO 28 MILLION ZLOTYS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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