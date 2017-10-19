CORRECTED-BRIEF-Philips Lighting Q3 adjusted EBITA up at 176 million euros

(Corrects headline to specify company reported EBITA not EBITDA figure.)
Oct 19 (Reuters) - PHILIPS LIGHTING NV:
* Q3 ADJUSTED EBITA EUR 176 MILLION VERSUS EUR 176 MILLION IN REUTERS POLL
* REUTERS POLLS:Q3 NET IMCOME EUR 87.4 MILLION; Q3 SALES EUR 1.73 BILLION
* Q3 SALES OF EUR 1,684 MILLION, WITH AN INCREASE IN COMPARABLE SALES OF 1.3%
* Q3 NET INCOME EUR 110 MILLION VERSUS EUR 51 MILLION YEAR AGO
* ON TRACK TO IMPROVE OUR ADJUSTED EBITA MARGIN BY 50-100 BASIS POINTS FOR FULL YEAR
* ADJUSTED EBITA MARGIN GUIDANCE EXCLUDING A EUR 15 MILLION REAL ESTATE GAIN IN Q2
* EXPECT A STRONG FREE CASH FLOW IN Q4 BASED ON A SUBSTANTIAL REDUCTION IN INVENTORIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)