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CORRECTED-BRIEF-Philips Lighting Q3 adjusted EBITA up at 176 million euros
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#Healthcare
October 19, 2017 / 5:16 AM / in 3 days

CORRECTED-BRIEF-Philips Lighting Q3 adjusted EBITA up at 176 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects headline to specify company reported EBITA not EBITDA figure.)

Oct 19 (Reuters) - PHILIPS LIGHTING NV:

* Q3 ADJUSTED EBITA EUR ‍​176 MILLION VERSUS EUR 176 MILLION IN REUTERS POLL

* REUTERS POLLS:Q3 NET IMCOME EUR 87.4 MILLION; Q3 SALES EUR 1.73 BILLION

* ‍Q3 SALES OF EUR 1,684 MILLION, WITH AN INCREASE IN COMPARABLE SALES OF 1.3%​

* Q3 NET INCOME EUR 110‍​ MILLION VERSUS EUR 51 MILLION YEAR AGO

* ‍ON TRACK TO IMPROVE OUR ADJUSTED EBITA MARGIN BY 50-100 BASIS POINTS FOR FULL YEAR​

* ‍ ADJUSTED EBITA MARGIN GUIDANCE EXCLUDING A EUR 15 MILLION REAL ESTATE GAIN IN Q2​

* ‍EXPECT A STRONG FREE CASH FLOW IN Q4 BASED ON A SUBSTANTIAL REDUCTION IN INVENTORIES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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