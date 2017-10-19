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BRIEF-Aedas Homes sets IPO price at 31.65 euros/shr
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October 19, 2017 / 6:46 AM / in 3 days

BRIEF-Aedas Homes sets IPO price at 31.65 euros/shr

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 19 (Reuters) - AEDAS HOMES SL IPO-AEDAS.MC:

* SAID ON WEDNESDAY THAT THE BOOK-BUILDING PROCESS HAD BEEN COMPLETED AND THE OFFER PRICE SET AT 31.65 EUROS PER SHARE

* THE AGGREGATE AMOUNT OF THE OFFERING IS 667.3 MILLION EUROS, RESULTING FROM THE ISSUE AND SALE OF 21.1 MILLION SHARES OF THE COMPANY

* THE OFFERING INCLUDES 17.9 MILLION EXISTING SHARES AND 3.2 MILLION NEW SHARES

* AS A RESULT, AEDAS INITIAL MARKET CAPITALIZATION WILL AMOUNT TO ABOUT 1.52 BILLION EUROS

* THE COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDER HAVE ENTERED INTO THE RELEVANT UNDERWRITING AGREEMENT

* ACCORDING TO THE PROSPECTUS, THE SELLING SHAREHOLDER MAY SELL UP TO 2.1 MILLION ADDITIONAL ORDINARY SHARES OF THE COMPANY IN THE OFFERING TO COVER POTENTIAL OVER-ALLOTMENTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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