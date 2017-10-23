BRIEF-GetBack plans foreign expansion and wants to pay dividend

Oct 23 (Reuters) - GETBACK SA:
* WANTS TO BUY FOREIGN DEBT PORTFOLIOS AND NEGOTIATES ACQUISITIONS IN POLAND AND ABROAD, SAYS COMPANY‘S CEO KONRAD KAKOLEWSKI
* “MANAGEMENT PLANS TO ANNOUNCE STRATEGY SOON,” CEO ADDS DURING THE PRESS CONFERENCE
* SAYS THAT TOTAL VALUE OF ACQUIRED NEW DEBT PORTFOLIOS IN 2017 CAN EXCEED ROUGHLY 2 BILLION ZLOTYS
* “WE ANALYZE FOUR ENTITIES (TO TAKEOVER) IN POLAND AND TWO OR THREE ABROAD,” CEO SAYS
* MANAGEMENT WANTS TO PAY DIVIDEND AND THE COMPANY‘S DIVIDEND POLICY FOR THE NEXT THREE YEARS TO BE ANNOUNCED IN THE FOLLOWING MONTH OR TWO
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)