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BRIEF-Bioera receives conversion request for 8 convertible bonds from Bracknor Investment
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October 30, 2017 / 8:00 AM / Updated a day ago

BRIEF-Bioera receives conversion request for 8 convertible bonds from Bracknor Investment

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - BIOERA SPA:

* SAID ON FRIDAY IT RECEIVED FROM BRACKNOR INVESTMENT CONVERSION NOTICE OF 8 BONDS AS PART OF THE FIRST TRANCHE OF CONVERTIBLE BONDS ISSUED ON SEPT. 12, BASED ON AGREEMENT SIGNED BETWEEN BIOERA AND BRACKNOR ON AUG. 1

* AFTER CONVERSION, HAVING REFERENCE TO THE FIRST TRANCHE, OUTSTANDING CONVERTIBLE BONDS AMOUNT TO 4

* PRICE HAS BEEN DETERMINED IN EURO 0,21 PER SHARE

* 8 CONVERTED BONDS GIVE THE RIGHT TO SUBSCRIBE 380,952 BIOERA NEW SHARES EQUAL TO 1.001% OF THE SHARE CAPITAL AFTER CONVERSION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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