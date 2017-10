Oct 30(Reuters) - EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA:

* SAID ON FRIDAY IT PLANS TO MERGE VIA INCORPORATION WITH ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZAWIDAWIE” SP. Z O.O.

* THE INCORPORATION WILL BE DONE WITHOUT A CAPITAL INCREASE

