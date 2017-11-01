FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-PMPG Polskie Media plans to buy further 50% stake in 'Do Rzeczy' publisher
Sections
Featured
Privacy concerns loom over iPhone X
Apple
Privacy concerns loom over iPhone X
Suspect's New Jersey city a haven for Muslim immigrants
New York Attack
Suspect's New Jersey city a haven for Muslim immigrants
Body broker involved in 2014 murder: police
Special Report
Editor's Picks
Body broker involved in 2014 murder: police
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 1, 2017 / 6:38 AM / a day ago

BRIEF-PMPG Polskie Media plans to buy further 50% stake in 'Do Rzeczy' publisher

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 1 (Reuters) - PMPG POLSKIE MEDIA SA:

* SAID ON TUESDAY THAT IT INTENDS TO INCREASE ITS STAKE IN ORLE PIORO SP. Z O.O. TO 81 PERCENT FROM 30.9 PERCENT IT CURRENTLY OWNS

* ORLE PIORO IS A PUBLISHER OF ‘DO RZECZY’, ‘DO RZECZY HISTORIA’ NEWSPAPERS, AS WELL AS INTERNET PORTALS WWW.DORZECZY.PL AND WWW.SUPERHISTORIA.PL

* ORLE PIORO HAD BEEN VALUED AT 23.4 MILLION ZLOTYS, WHILE THE 50.1 PERCENT STAKE THE COMPANY INTENDS TO ACQUIRE AT 11.9 MILLION ZLOTYS

* THE STAKE WILL BE ACQUIRED FROM MICHAL LISIECKI, THE COMPANY‘S MAIN SHAREHOLDER AND MANAGEMENT BOARD MEMBER

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.