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BRIEF-Linz Textil Holding: positive 2017 group result still possible
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#Consumer Goods and Retail
November 10, 2017 / 7:18 AM / 2 days ago

BRIEF-Linz Textil Holding: positive 2017 group result still possible

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 10 (Reuters) - LINZ TEXTIL HOLDING AG:

* SAID ON THURSDAY IMPLEMENTATION OF PREVIOUSLY ANNOUNCED STRUCTURAL ADJUSTMENTS IN THE LINZ TEXTIL GROUP

* PRODUCTION IN SPINNING FACTORY LINZ TO BE WITHDRAWN BY THE END OF MAY 2018 AT THE LATEST

* DECOMMISSIONING OF THE SPINNING FACTORY IN LINZ AFFECTS ABOUT 30 EMPLOYEES

* NEGATIVE ANNUAL RESULT FOR THE “TEXTILE SEMIFINISHED PRODUCTS” SEGMENT IS TO BE EXPECTED IN 2017, WHEREBY IT CAN BE ASSUMED THAT A POSITIVE RESULT WILL BE ACHIEVED AT GROUP LEVEL

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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