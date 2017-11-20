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#Technology, Media and Telecommunications
November 20, 2017 / 9:15 AM / a day ago

BRIEF-Pilab to issue up to 675,000 new shares

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 20 (Reuters) - PILAB SA:

* SAID ON FRIDAY THAT MANAGEMENT RESOLVED TO RAISE SHARE CAPITAL BY NOT MORE THAN 67,500 ZLOTYS THROUGH ISSUANCE OF NOT MORE THAN 675,000 SHARES

* UNDER CAPITAL INCREASE COMPANY PLANS TO ISSUE NOT MORE THAN 320,000 SERIES K SHARES AT ISSUE PRICE OF 0.10 ZLOTY PER SHARE AND NOT MORE THAN 355,000 SERIES L SHARES AT ISSUE PRICE OF 34.00 ZLOTYS PER SHARE

* SERIES K AND L SHARES TO BE OFFERED IN PRIVATE SUBSCRIPTION WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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