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#Bankruptcy News
November 24, 2017 / 6:38 AM / 2 days ago

BRIEF-Bumech to file for restructuring proceedings

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 24(Reuters) - BUMECH SA:

* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS DECIDED TO FILE FOR OPENING RESTRUCTURING PROCEEDINGS, IN THE FORM OF ACCELERATED ARRANGEMENT PROCEEDINGS

* THE FILING IS AIMED AT AVOIDING BANKRUPTCY

* IS CONFIDENT THE RESTRUCTURING WILL BE SUCCESSFUL AS IT HAS ACTIVE CONTRACTS FOR OVER 80 MILLION ZLOTYS IN POLAND AND ABROAD

* AT THE OPERATING LEVEL IT HAS CURRENTLY POSITIVE CASH FLOW ALLOWING FOR SUCCESSIVE REPAYMENT OF OUTSTANDING LIABILITIES AND ONGOING OPERATION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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