Dec 1 (Reuters) - PIENO ZVAIGZDES AB :

* REPORTED ON THURSDAY 9 MONTHS REVENUE EUR 128.0 MLN VS EUR 112.4 MLN YEAR AGO

* 9 MONTHS PROFIT FOR THE YEAR EUR 1.2 MLN VS EUR 460,000 YEAR AGO

Source text: bit.ly/2i4ygd9

