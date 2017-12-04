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BRIEF-Black Pearl Plans To Issue 30 Mln Series G Shares
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December 4, 2017 / 9:00 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Black Pearl Plans To Issue 30 Mln Series G Shares

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - BLACK PEARL SA:

* SAID ON SATURDAY THAT ITS SHAREHOLDERS ARE TO VOTE ON DEC. 29 ON THE SHARE CAPITAL INCREASE OF 3.0 MILLION ZLOTYS THROUGH ISSUANCE OF 30.0 MILLION SERIES G SHARES

* SERIES G SHARES TO BE OFFERED IN PRIVATE SUBSCRIPTION WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS

* SERIES G SHARES TO BE AQUIRED BY INVESTORS BY MARCH 31, 2018

* COMPANY WANTS TO SPEND FUNDS RAISED IN THE ISSUANCE ON FURTHER DEVELOPMENT AND ON FINANCING NEW PROJECTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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