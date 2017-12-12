FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Black Pearl Plans To Change Name, Raise Stake in InterFarm Med
Sections
Featured
India's tax department considers tax on virtual currencies
BITCOIN
India's tax department considers tax on virtual currencies
Mukesh Ambani programmed to punch through $100 billion
Breakingviews
Mukesh Ambani programmed to punch through $100 billion
Backed by Putin, military pushes into foreign policy
Russia
Backed by Putin, military pushes into foreign policy
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 12, 2017 / 9:07 AM / 2 days ago

BRIEF-Black Pearl Plans To Change Name, Raise Stake in InterFarm Med

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - BLACK PEARL SA:

* SAID ON MONDAY THAT ITS SHAREHOLDERS ARE TO VOTE ON DEC. 29 THE COMPANY NAME CHANGE TO INTERFARMED SA

* COMPANY ALSO PLANS TO INCREASE SHARE CAPITAL BY 3.0 MILLION ZLOTYS THROUGH ISSUANCE OF 30 MILLION SERIES G SHARES

* ALL SERIES G SHARES TO BE OFFERED TO GT POLAND SP. Z O.O.

* ISSUE PRICE FOR G SERIES SHARES WAS SET AT 0.10 ZLOTY/SHR

* THE SHARES WILL BE ACQUIRED BY GT POLAND IN EXCHANGE FOR 14,999 SHARES OF INTERFARM MED SP. Z O.O. OF TOTAL NOMINAL VALUE OF 749,950 ZLOTYS

* SERIES G SHARES TO BE ALLOTTED TO INVESTORS BY MARCH 31, 2018

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.