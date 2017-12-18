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BRIEF-KNF Recommends mBank Additional Capital Requirement
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#Financials
December 18, 2017 / 11:26 AM / in a day

BRIEF-KNF Recommends mBank Additional Capital Requirement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - MBANK SA SA:

* THE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY (KNF) RECOMMENDS MBANK TO KEEP OWN FUNDS FOR ADDITIONAL CAPITAL REQUIREMENT IN RELATION TO THE RISK RESULTING FROM FX MORTGAGES AT 3.53 P.P. OVER THE AMOUNT OF TOTAL CAPITAL RATIO (TCR)

* IT SHOULD BE COVERED AT LEAST IN 75 PERCENT BY TIER 1 CAPITAL

* MBANK MEETS THE ABOVE REQUIREMENTS ON BOTH THE STANDALONE AND CONSOLIDATED LEVELS

* THE REGULATOR HAS ALSO INFORMED THAT THE INDIVIDUAL ADD-ON FOR MBANK USED IN THE COMMERCIAL BANKS’ DIVIDEND POLICY, MEASURING THE BANK‘S SENSITIVITY TO AN UNFAVORABLE MACROECONOMIC SCENARIO AMOUNTS TO 0 PERCENT Source text for Eikon:

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