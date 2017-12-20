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BRIEF-Rostelecom To Provide Video Surveillance For Russian Presidential Elections In 2018
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#Technology, Media and Telecommunications
December 20, 2017 / 10:14 AM / 6 days ago

BRIEF-Rostelecom To Provide Video Surveillance For Russian Presidential Elections In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20(Reuters) - Rostelecom:

* SAYS HAS BEEN SELECTED TO PROVIDE VIDEO SURVEILLANCE TO MONITOR RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS IN MARCH 2018

* SAYS IT WILL BE A SOLE PROVIDER OF VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM, INTERNET TRANSMISSION OF LIVE VOTING, AND STORING VIDEO RECORDS FOR THE PRESIDENTIAL ELECTIONS

* ROSTELECOM FIRST ORGANISED VIDEO SURVEILLANCE FOR THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN 2012, THE VALUE OF CONTRACT AMOUNTED THEN TO 13 BILLION ROUBLES (bit.ly/2krMoii)

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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