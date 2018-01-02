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BRIEF-Axelero Issue Of Bond Loan For Up To EUR 16 Mln Approved
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January 2, 2018 / 7:30 AM / a day ago

BRIEF-Axelero Issue Of Bond Loan For Up To EUR 16 Mln Approved

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2(Reuters) - AXELERO SPA:

* SAID ON FRIDAY THAT SHAREHOLDERS’ MEETING APPROVED THE ISSUE OF A CONVERTIBLE BOND LOAN CUM WARRANTS, RESERVED TO ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES LLC OR ANY OF ITS AFFILIATES, FOR UP TO EUR 16 MILLION

* THE BOND LOAN TO BE DIVIDED INTO EIGHT TRANCHES

* EACH TRANCHE WILL HAVE A FIVE-YEAR TERM TO MATURITY FROM THE RELEVANT ISSUE DATE

* THE BONDS TO BE OFFERED FOR SUBSCRIPTION AT A PRICE EQUAL TO 98 PCT OF THEIR NOMINAL VALUE AND WILL ACCRUE A GROSS ANNUAL INTEREST OF 2 PCT FROM THE ISSUE DATE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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