BRIEF-Sanofi And Alnylam Pharmaceuticals Enter Into Partnership

Jan 8 (Reuters) - SANOFI SA:
* AND ALNYLAM, ANNOUNCED ON SUNDAY STRATEGIC RESTRUCTURING OF RNAI THERAPEUTICS RARE DISEASE ALLIANCE
* SANOFI WILL OBTAIN GLOBAL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION RIGHTS TO FITUSIRAN
* GLOBAL COMMERCIALIZATION OF FITUSIRAN, UPON APPROVAL, WILL BE DONE BY SANOFI GENZYME
* ALNYLAM WILL RECEIVE ROYALTIES BASED ON NET SALES OF FITUSIRAN PRODUCTS
* ALNYLAM TO OBTAIN GLOBAL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION RIGHTS TO ITS INVESTIGATIONAL RNAI THERAPEUTICS PROGRAMS FOR THE TREATMENT OF ATTR AMYLOIDOSIS, INCLUDING PATISIRAN AND ALN-TTRSC02
* SANOFI WILL RECEIVE ROYALTIES BASED ON NET SALES OF THESE ATTR AMYLOIDOSIS PRODUCTS
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)