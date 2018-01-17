BRIEF-Indata Signs Cooperation Agreement With 156 Capital

Jan 17 (Reuters) - INDATA SA:
* SAID ON TUESDAY THAT IT SIGNS COOPERATION AGREEMENT WITH 156 CAPITAL SP. Z O.O.
* UNDER AGREEMENT COMPANIES TO CREATE INVESTMENT FUND WHICH WILL INVEST IN POLISH PROJECTS RELATED TO R&D WORKS IN PRE-SEED PHASE
* 156 CAPITAL RECEIVED 40.0 MILLION ZLOTY FINANCING FROM NCBIR (NATIONAL CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT) ON IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
* INDATA TO CONTRIBUTE 10.0 MILLION ZLOTYS TO PROJECT FINANCING
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)