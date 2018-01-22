FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Market Jockey
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Financials
January 22, 2018 / 11:48 AM / a day ago

BRIEF-Statima Wants To Debut On WSE In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - STATIMA SA

* WANT TO DEBUT ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE) IN 2018, THE COMPANY SAYS IN A STATEMENT

* “ON THE WARSAW BOURSE WE WOULD LIKE TO DEBUT STILL IN 2018, ALTHOUGH THE FINAL DECISION WILL BE DEPENDENT ON THE MARKET CONDITIONS,” CEO MICHAL KONIECZNY SAYS

* “FURTHERMORE, WE ARE ALSO PLANNING TO INCREASE OUR SHARE IN NEW MARKET SEGMENTS, SUCH AS INSURANCE AND POWER ENGINEERING,” HE ADDED

* STATIMA IS A DEBT COLLECTION COMPANY SPECIALISING IN RECOVERING THE ROAD AND RAIL TRANSPORT LOW-VALUE DEBTS

* CO HAS ALSO LAUNCHED A NEW INTERNET SERVICE GAPOWICZE.PL TO SUPPORT ITS DEBT COLLECTION PROCESS (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.