BRIEF-Star Fitness Signs Annex To Prelim. Sale Agreement

Jan 29 (Reuters) - STAR FITNESS SA:
* SAID ON SUNDAY THAT IT SIGNED ANNEX TO PRELIMINARY CONTRACT WITH PLATINUM & CO HOLDING LTD
* AS PART OF ANNEX PLATINUM & CO HOLDING LTD TO PAY 25 PCT OF ANNUAL LICENCE FEE VALUE AS AGREEMENT GUARANTEE DEPOSIT
* BOTH COMPANIES TO SET LONG-TERM COOPERATION TO SELL CO‘S PRODUCTS IN THE UNITED STATES, ASIA AND UNITED KINGDOM
* CO SIGNED A LOI CONCERNING MENTIONED AGREEMENT WORTH AT LEAST 10 MILLION ZLOTYS IN AUG.
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)