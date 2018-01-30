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January 30, 2018 / 10:41 AM / in a day

BRIEF-Orsero To Pay EUR 8 Mln Guarantee On Loan Granted To Argentina Srl

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - ORSERO SPA:

* SAID ON MONDAY THAT INTESA SANPAOLO ASKED ORSERO TO PAY A GUARANTEE OF EUR 8 MLN IN FULL ON A LOAN DUE 2017-END THAT WAS GRANTED TO ARGENTINA SRL

* ORSERO WILL PAY THE GUARANTEE WITH ITS OWN RESOURCES

* SAYS THAT THE PAYMENT WILL NOT HAVE AN IMPACT ON ITS OPERATING ACTIVITIES NOR ON ITS INVESTMENT PLANS

* ARGENTINA SRL IS A CO OUTSIDE OF ORSERO‘S CONSOLIDATION PERIMETER WHICH WAS SET UP BY FIF HOLDING SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE BUSINESS COMBINATION WITH GLENALTA FOOD

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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