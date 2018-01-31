BRIEF-Sporting Sends Tobias Figueiredo On Loan, Transfers Oriol Rosell

Jan 31 (Reuters) - SPORTING CLUBE DE PORTUGAL FUTEBOL SAD (SPORTING):
* SAID ON TUESDAY SENDS PLAYER TOBIAS FIGUEIREDO TO NOTTINGHAM FOREST FOOTBALL CLUB ON LOAN UNTIL SEASON-END FOR 200,000 EUROS
* CONTRACT WITH NOTTINGHAM FOREST FOOTBALL CLUB INCLUDES 2.3 MILLION EURO MANDATORY PURCHASE CLAUSE DEPENDING ON ACHIEVEMENTS
* SPORTING KEEPS 20 PERCENT OF ECONOMIC RIGHTS FOR TOBIAS FIGUEIREDO, HOLDS REPURCHASE OPTION AND PREFERENCE RIGHT
* TRANSFERS PLAYER ORIOL ROSELL TO ORLANDO CITY SOCCER CLUB, HOLDS 30 PERCENT OF FUTURE ADDED VALUE
Source text: bit.ly/2nvVqeu ; bit.ly/2GzgUQI
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)