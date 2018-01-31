FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Technology, Media and Telecommunications
January 31, 2018 / 11:07 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Varsav VR Updates 2018-2019 Strategy

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - VARSAV VR SA:

* SAID ON TUESDAY THAT UNDER ITS UPDATED STRATEGY FOR 2018-2019 IT PLANS TO PRODUCE COMPUTER GAMES AND MOBILE APPLICATIONS OF VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED REALITY

* PLANS TO EXPAND DEVELOPMENT OF COMPUTER GAMES ALSO FOR MOBILE DEVICES

* PLANS TO PROVIDE IT SERVICES FOR EXTERNAL CUSTOMERS, PARTICULARLY IN ‘VR’ AND ‘AR’ SOLUTIONS

* IN Q1 2018 PLANS TO LAUNCH CROWDFUNDING PORTAL ‘CROWDDRAGONS.COM’ THROUGH WHICH FUNDS FOR PRODUCTION OF COMPUTER GAMES AND MOBILE APPLICATIONS WILL BE RAISED

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.