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#Consumer Goods and Retail
February 5, 2018 / 5:50 AM / 2 days ago

BRIEF-Schaffner Holding confirms guidance despite special effects

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Schaffner Holding AG:

* CONFIRMS GUIDANCE DESPITE SPECIAL EFFECTS

* CONFIRMS THE GUIDANCE ISSUED IN DECEMBER 2017 AS PART OF THE RESULTS REPORTING

* FOLLOWING IMPLEMENTATION OF US TAX CUTS AND JOBS ACT ON JAN. 1, 2018, WILL HAVE TO MAKE A ONE-TIME ADJUSTMENT ON DEFERRED TAX ASSETS IN NORTH AMERICA OF APPROXIMATELY CHF 2.7 MLN

* ONE-TIME ADJUSTMENT EXPECTED TO BE PARTIALLY OFFSET BY OTHER SPECIAL EFFECTS

* ASSUMES THAT THESE SPECIAL EFFECTS WILL RESULT IN A SLIGHTLY LOWER NET PROFIT FOR THE FIRST HALF OF 2017/18 THAN THE COMPARABLE FIGURE OF THE PREVIOUS YEAR

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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