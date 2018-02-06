FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Financials
February 6, 2018 / 7:17 AM / 2 days ago

BRIEF-Eurazeo Acquires Idinvest Partners For About 230 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - EURAZEO:

* EURAZEO AND IDINVEST PARTNERS ANNOUNCED ON MONDAY CONCLUSION OF FIRM AGREEMENT THAT WILL CREATE A PRIVATE EQUITY LEADER

* TOTAL INVESTMENT FOR EURAZEO OF C. 230 MILLION EUROS

* TRANSACTION COMPLETED VIA INVESTMENT COMPANY IDI , WHICH WILL SELL ITS 51% STAKE IN IDINVEST TO EURAZEO

* INVESTMENT SETTING AN ENTERPRISE VALUE OF 310 MILLION EUROS ON IDINVEST

* CO WILL OWN ABOUT 70% OF IDINVEST PARTNERS NEXT TO IDINVEST’S MANAGEMENT WHO WILL RETAIN AROUND 30%

* INTENTION SIGNED BY BOTH PARTIES FOR EURAZEO TO GRADUALLY ACQUIRE REMAINING SHARES HELD BY IDINVEST’S MANAGEMENT OVER COMING YEARS

* IDINVEST TO RETAIN TOTAL MANAGEMENT AUTONOMY AND UNCHANGED MANAGEMENT TEAM

Source text: bit.ly/2E4piG8

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.