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February 12, 2018 / 6:59 AM / a day ago

BRIEF-Enertronica Says Acquires Tecnobus To Enter Electric Mobility Sector

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Enertronica SpA:

* SAID ON FRIDAY THAT IT HAS SIGNED A PRELIMINARY CONTRACT FOR BRAND AND KNOW-HOW ACQUISITION FROM TECNOBUS SPA

* THE PLAN INCLUDES THE SETUP OF BUSX, A NEW COMPANY THAT WILL BE 85% OWNED BY ENERTRONICA

* BUSX WILL PRODUCE AND SELL EXCLUSIVELY SMALL ELECTRIC BUSES AND ELECTRIC SPECIAL COMMERCIAL VEHICLES

* THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT WILL COUNT ON ABOUT EURO 5 MILLION INVESTMENTS IN 2018-2021

* THE ACQUISITION OF BRAND AND KNOW-HOW WILL REPRESENT ABOUT EURO 800,000 OF THE SAID INVESTMENTS

* FINAL CLOSING SHALL TAKE PLACE WITHIN 4 MONTHS FROM THE PRELIMINARY CONTRACT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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