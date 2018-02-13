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February 13, 2018 / 6:56 AM / 2 days ago

BRIEF-Sandpiper Digital Payments: Execution of carve-out proceeds as planned

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Sandpiper Digital Payments AG:

* ANNOUNCED ON MONDAY UPDATE REGARDING THE “CARVE-OUT” INITIALLY COMMUNICATED ON DEC. 5, 2017

* EXECUTION OF THE CARVE-OUT PROCEEDS AS PLANNED

* ENTRY OF INSTITUTIONAL INVESTORS

* BH CAPITAL MANAGEMENT AG HAS COMMUNICATED THAT ITS SHAREHOLDING HAS FALLEN FROM 45.9% TO 17.8%

* I|A|F|A GLOBAL OPPORTUNITIES SICAV, LUXEMBURG, HAS EXCEEDED THE THRESHOLD OF 3% AND NOW HOLDS 3.1% OF SANDPIPER DIGITAL PAYMENTS

* MANFRED RIETZLER HAS EXCEEDED THE THRESHOLD OF 5% AND NOW HOLDS 6.5%

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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