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February 16, 2018 / 7:42 AM / a day ago

BRIEF-SPORTTOTAL comments on a notification of change in ownership interest

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - SPORTTOTAL AG:

* COMMENTED ON THURSDAY ON A NOTIFICATION OF CHANGE IN OWNERSHIP INTEREST

* COMMISSION ON CONCENTRATION IN THE MEDIA ISSUED MEDIA RELEASE DECLARING THAT ”BILD GMBH & CO. KG INTENDS TO BUY A STAKE OF 5 % IN THE CAPITAL STOCK OF SPORTTOTAL.TV GMBH FROM THE CURRENT SOLE SHAREHOLDER SPORTTOTAL AG

* MANAGEMENT BOARD HAS DECLARED THIS A STATEMENT THAT IS TYPICAL IN THE RUN-UP TO A FIXED CONTRACTUAL AGREEMENT

* POSSIBILITY OF THIS AGREEMENT NOT BEING REACHED CANNOT BE EXCLUDED

* IF A PARTICIPATING INTEREST IS AGREED, THIS WOULD TAKE PLACE IN THE CONTEXT OF OPTION RIGHTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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