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February 19, 2018 / 9:09 AM / Updated a day ago

BRIEF-AAT Holding Signs Financing Agreements

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - AAT HOLDING SA

* SAID ON FRIDAY THE COMPANY AND ITS UNIT, POLON-ALFA SP. Z O. O., SIGNED 116.2 MILLION ZLOTY CREDIT CONTRACTS WITH BANK ZACHODNI WBK SA AND BANK BGZ BNP PARIBAS SA

* CREDIT TO BE USED FOR REFINANCING OF EXISTING DEBT, PURCHASE OF COMPANY‘S OWN SHARES, INVESTMENT EXPENSES AND GENERAL EXPENSES RELATED TO RUNNING THE COMPANY

* THE COMPANY HAS SIGNED DOCUMENTS WITH SELECTED INVESTORS OBLIGING INVESTORS TO BUY BONDS ISSUED BY THE COMPANY AT TOTAL NOMINAL VALUE OF 33.5 MILLION ZLOTYS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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