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February 23, 2018 / 9:53 AM / a day ago

BRIEF-UnipolSai Places 500 Mln Euro Tier 2 Bond Due 2028

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - UNIPOLSAI:

* SAID ON THURSDAY IT LAUNCHED THE PLACEMENT OF TIER 2 SUBORDINATED DEBENTURE LOAN OF EUR 500 MLN WITH TEN YEAR MATURITY RESERVED TO QUALIFIED INVESTORS

* THE ISSUE RECEIVED ORDERS FROM ABOUT 200 INVESTORS, AROUND THREE TIMES THE TARGET OF THE ISSUE

* BOND TO BE ISSUED UNDER THE 3 BLN EURO MEDIUM TERM NOTES PROGRAM

* BOND TO BE ISSUED AT THE PRICE OF 100 PCT AND TO HAVE A COUPON OF 3.875 PCT AND SPREAD OVER THE REFERENCE RATE EQUAL TO 274.5 BASIS POINTS

* BOND PLACEMENT TO BE MANAGED BY JP MORGAN, MEDIOBANCA AND UNICREDIT AS JOINT LEAD MANAGERS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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