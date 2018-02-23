BRIEF-Soho Development Prelim Q1 2017/2018 Net Loss At 6.8 Mln Zlotys

Feb 23 (Reuters) - SOHO DEVELOPMENT SA:
* SAID ON THURSDAY IT TERMINATED ITS INVESTMENT IN PROGRESS FIZAN
* LIQUIDATION OF PROGRESS FIZAN WILL AFFECT NEGATIVELY COMPANY‘S RESULTS; CONSOLIDATED Q1 2017/2018 FINANCIAL RESULT WILL BE LOWER BY ABOUT 0.6 MILLION ZLOTYS AND CONSOLIDATED Q2 2017/2018 FINANCIAL RESULT WILL BE LOWER BY ABOUT 5.6 MILLION ZLOTYS
* ESTIMATED THAT ITS CONSOLIDATED Q1 2017/2018 FINANCIAL RESULT WILL BE A LOSS OF 6.8 MILLION ZLOTYS
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)