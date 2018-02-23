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February 23, 2018 / 8:53 AM / a day ago

BRIEF-Soho Development Prelim Q1 2017/2018 Net Loss At 6.8 Mln Zlotys

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - SOHO DEVELOPMENT SA:

* SAID ON THURSDAY IT TERMINATED ITS INVESTMENT IN PROGRESS FIZAN

* LIQUIDATION OF PROGRESS FIZAN WILL AFFECT NEGATIVELY COMPANY‘S RESULTS; CONSOLIDATED Q1 2017/2018 FINANCIAL RESULT WILL BE LOWER BY ABOUT 0.6 MILLION ZLOTYS AND CONSOLIDATED Q2 2017/2018 FINANCIAL RESULT WILL BE LOWER BY ABOUT 5.6 MILLION ZLOTYS

* ESTIMATED THAT ITS CONSOLIDATED Q1 2017/2018 FINANCIAL RESULT WILL BE A LOSS OF 6.8 MILLION ZLOTYS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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