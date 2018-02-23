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February 23, 2018 / 2:39 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Cyfrowy Polsat Extends Subscriptions In Tender Offer For Netia Until April 9

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - CYFROWY POLSAT SA:

* SAYS DECIDED TO EXTEND THE TERM TO PLACE SUBSCRIPTIONS FOR THE SALE OF SHARES IN NETIA SA UNDER THE TENDER OFFER UNTIL APRIL 9

* SAYS AS AT FEB. 22 HAS NOT OBTAINED AN UNCONDITIONAL DECISION FROM THE PRESIDENT OF THE OFFICE FOR COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION CONSENTING TO THE CONCENTRATION

* CYFROWY POLSAT ANNOUNCED TENDER OFFER FOR 19.3 MILLION NETIA SHARES AT 5.77 ZLOTY PER SHARE ON DEC.5, THE SUBSCRIPTIONS WERE TO BE PLACED UNTIL MARCH 5

Source text for Eikon:

Further companies coverage:, (Gdynia Newsroom)

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