FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Healthcare
February 27, 2018 / 8:01 AM / a day ago

BRIEF-DBV Technologies Announces Result From Phase II Study of Viaskin Milk

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - DBV TECHNOLOGIES SA:

* ANNOUNCED ON MONDAY, RESULT FROM PHASE II STUDY OF VIASKIN MILK IN MILK-ALLERGIC PATIENTS

* POSITIVE PRELIMINARY RESULTS SUPPORT VIASKIN MILK’S POTENTIAL AS THE FIRST TREATMENT FOR PATIENTS SUFFERING FROM IGE-MEDIATED COW’S MILK PROTEIN ALLERGY (CMPA)

* A STATISTICALLY SIGNIFICANT DESENSITIZATION TO MILK WAS OBSERVED IN CHILDREN AGES TWO TO 11 TREATED WITH VIASKIN MILK 300 ΜG FOR 12 MONTHS

* COMPANY EVALUATING OPTIMAL DOSING/PATIENT POPULATION FOR FUTURE STUDIES

* ANNOUNCES EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF THREE DOSE REGIMENS OF VIASKIN MILK (150 ΜG, 300 ΜG, 500 ΜG) IN 198 PATIENTS FOR THE TREATMENT OF IGE-MEDIATED

Source text : bit.ly/2F4XeWZ

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.