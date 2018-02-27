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February 27, 2018 / 4:02 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Senkron Guvenlik Signs Capital Participation And Share Loan Preliminary Agreement With GEM Co

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM:

* SIGNS CAPITAL PARTICIPATION AND SHARE LOAN PRELIMINARY AGREEMENT WITH GEM INVESTMENTS AMERICA, LLC AND GEM GLOBAL YIELD

* GEM AGREES ON PARTICIPATING IN SHARE CAPITAL OF SENKRON GUVENLIK UP TO 47.0 MLN LIRA WITHIN 3 YEARS AFTER FINAL CONTRACT IS SIGNED

* WITHIN 5 YEARS, GEM CAN BUY 2.1 MILLION SHARES OF SENKRON GUVENLIK AT 1,93 LIRA PER SHARE

* WITHIN SCOPE OF CONTRACT, PARTNERSHIP RATIO OF GEM IN SENKRON GUVENLIK WILL NOT EXCEED 9.9 PERCENT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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