BRIEF-Senkron Guvenlik Signs Capital Participation And Share Loan Preliminary Agreement With GEM Co

Feb 27 (Reuters) - SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM:
* SIGNS CAPITAL PARTICIPATION AND SHARE LOAN PRELIMINARY AGREEMENT WITH GEM INVESTMENTS AMERICA, LLC AND GEM GLOBAL YIELD
* GEM AGREES ON PARTICIPATING IN SHARE CAPITAL OF SENKRON GUVENLIK UP TO 47.0 MLN LIRA WITHIN 3 YEARS AFTER FINAL CONTRACT IS SIGNED
* WITHIN 5 YEARS, GEM CAN BUY 2.1 MILLION SHARES OF SENKRON GUVENLIK AT 1,93 LIRA PER SHARE
* WITHIN SCOPE OF CONTRACT, PARTNERSHIP RATIO OF GEM IN SENKRON GUVENLIK WILL NOT EXCEED 9.9 PERCENT
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)