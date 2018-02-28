FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
February 28, 2018 / 1:29 PM / a day ago

BRIEF-Griffin Premium Plans Name Change And EUR 400 Mln Private Offer

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - GRIFFIN PREMIUM RE NV:

* SAID ON TUESDAY THAT MANAGEMENT BOARD WILL PROPOSE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING CHANGE OF COMPANY‘S NAME TO GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE NV

* MANAGEMENT BOARD ALSO WANTS TO INTRODUCE NEW DIVIDEND POLICY ASSUMING DIVIDEND PAYMENT EQUAL TO AT LEAST 90% OF COMPANY‘S FUNDS FROM OPERATIONS EVERY SIX MONTHS

* COMPANY ALSO PLANS PRIVATE OFFER IN AMOUNT OF 400 MILLION EUROS ADDRESSED MAINLY TO MAJOR SHAREHOLDERS OF COMPANY AND GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS LTD

* PROPOSALS OF RESOLUTIONS FOLLOW TENDER OFFER OF GLOBALWORTH ASSET MANAGEMENT S.R.L FOR 67.90 PERCENT STAKE OF GRIFFIN PREMIUM RE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.