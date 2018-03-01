BRIEF-Sporting H1 Net Profit Down At 10.1 Mln Euros

March 1 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :
* SAID ON WEDNESDAY H1 2017/18 NET PROFIT 10.1 MILLION EUROS VERSUS 46.5 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 53.6 MILLION EUROS VERSUS 49.1 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 REVENUE FROM PLAYER RELATED DEALS 14.1 MILLION EUROS VERSUS 53.5 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 OPERATING RESULTS 13.3 MILLION EUROS VERSUS 52.1 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text: bit.ly/2oHDIW7
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)