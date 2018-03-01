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March 1, 2018 / 9:40 AM / Updated a day ago

BRIEF-Digital Bros H1 Net Revenue Down 30.8 Pct At EUR 40.7 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - DIGITAL BROS SPA:

* REPORTED ON WEDNESDAY H1 NET REVENUE OF EUR 40.7 MLN VERSUS EUR 58.8 MLN YEAR AGO

* H1 NET RESULT EUR 18,000 VERSUS EUR 7.4 MLN YEAR AGO

* EXPECTS GROSS REVENUE FOR FISCAL YEAR ENDING ON JUNE 30, 2019, BETWEEN EUR 145 MLN AND EUR 190 MLN

* TO FOCUS ON PREPARATION FOR RELEASE OF PRODUCTIONS UNDER DEVELOPMENT WHOSE LAUNCH IS EXPECTED IN NEXT FISCAL YEAR

* EXPECTS REVENUES IN THE PREMIUM GAMES OPERATING SEGMENT TO DECREASE TEMPORARILY AND START GROWING AGAIN IN QUITE A SIGNIFICANT WAY THE FOLLOWING FISCAL YEAR

* EXPECTS FOR ALL OTHER OPERATING SEGMENTS INCREASING REVENUES EVEN WITHOUT NEW LAUNCHES

* DOES NOT EXPECT GROWTH IN OTHER OPERATING SEGMENTS TO BALANCE THE TEMPORARY LOSS OF REVENUES OF THE PREMIUM GAMES UNIT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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