BRIEF-Anadolu Efes Biracilik 2018 Guidance

March 2 (Reuters) - ANADOLU EFES BIRACILIK:
* SAID ON THURSDAY EXPECTS MID-SINGLE DIGITS SALES VOLUME GROWTH ON CONSOLIDATED BASIS IN 2018
* SEES SLIGHTLY HIGHER EBITDA MARGIN ON CONSOLIDATED BASIS IN 2018 MAINLY DUE TO IMPROVED MARGINS IN BEER OPERATIONS
* SOME OF ANADOLU EFES’ OPERATING MARKETS HAVE BEEN UNDER POLITICAL TENSION BOTH IN BEER AND SOFT DRINK SIDES; ANY FURTHER ESCALATION OF THIS TENSION MAY NEGATIVELY IMPACT PERFORMANCE IN 2018.
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)